Дуже важке рішення: 103-літня австралійка наважилася продати свій дім, якому понад двісті років

Дім вийшов на ринок вперше за 133 роки. Спочатку австралійка жила в ньому як піклувальниця, а потім отримала його в спадок.

Цей дім у передмісті Парраматта вважається одним із найстаріших будинків Сіднея. Його збудували понад 200 років тому – у 1816 році.

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Будинок вийшов на ринок вперше за 133 роки

103-річна Дороті Мей Мур переїхала в будинок у 1942 році, коли вийшла заміж, і відтоді живе там. Її дочка Ронда Хан розповіла, що рішення про продаж було дуже важким.

Сучасний стан будинку / Фото Realestate

"Мама не хотіла продавати аж до смерті, але у віці майже 104 років вона зрозуміла, що настав час", – сказала донька власниці.

Також Ронда розповіла, що дім вони ніколи не купували. Його заповіли бабусі колишні власники, про яких вона піклувалася.

Дороті Мей Мур з колишніми власниками дому / Фото Realestate

Донька власниці зауважила, що її родина сподівається на те, що нові власники захочуть зберегти шматочок історії Сіднея. "Ми просто хочемо бачити, як будинок люблять", – додала Ронда.

Будинок у вікторіанському стилі вміщує три спальні. Він розташований у великому незабудованому кварталі, тому викличе значний інтерес з боку забудовників.

Вітальня у вікторіанському стилі / Фото Realestate

Власність призначена для реконструкції відповідно до принципів спадщини. Вона займає 207 квадратних метрів на трьох ділянках. Її виставлять на аукціон 11 травня.

Будинок продають разом з ділянкою / Фото Realestate