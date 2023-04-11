Дуже важке рішення: 103-літня австралійка наважилася продати свій дім, якому понад двісті років
Джерело:realestate
Дім вийшов на ринок вперше за 133 роки. Спочатку австралійка жила в ньому як піклувальниця, а потім отримала його в спадок.
Цей дім у передмісті Парраматта вважається одним із найстаріших будинків Сіднея. Його збудували понад 200 років тому – у 1816 році.
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Будинок вийшов на ринок вперше за 133 роки
103-річна Дороті Мей Мур переїхала в будинок у 1942 році, коли вийшла заміж, і відтоді живе там. Її дочка Ронда Хан розповіла, що рішення про продаж було дуже важким.
"Мама не хотіла продавати аж до смерті, але у віці майже 104 років вона зрозуміла, що настав час", – сказала донька власниці.
Також Ронда розповіла, що дім вони ніколи не купували. Його заповіли бабусі колишні власники, про яких вона піклувалася.
Донька власниці зауважила, що її родина сподівається на те, що нові власники захочуть зберегти шматочок історії Сіднея. "Ми просто хочемо бачити, як будинок люблять", – додала Ронда.
Будинок у вікторіанському стилі вміщує три спальні. Він розташований у великому незабудованому кварталі, тому викличе значний інтерес з боку забудовників.
Власність призначена для реконструкції відповідно до принципів спадщини. Вона займає 207 квадратних метрів на трьох ділянках. Її виставлять на аукціон 11 травня.