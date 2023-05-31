У Великій Британії продають 200-річний замок всього за 30 тисяч фунтів, але є нюанс

Мисливці за унікальною нерухомістю будуть вражені цим замком на Шетландських островах. Його ціна дуже низька і не просто так.

Архітектурна пам'ятка розташована у Британії і шукає потенційного власника, який зможе повернути її до життя.

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Що не так із замком на острові

Елітний замок на острові Фетлар можна купити дешевше, ніж квартиру. Історія будівлі триває вже 200 років, а займає територія 40 акрів землі разом з вежами, внутрішнім двориком і садами.

Єдиний нюанс: у покупця має бути кілька зайвих мільйонів фунтів, які він зможе вкласти у реставрацію. Фасад та будівля всередині потребує відновлення, вартість якого оцінюють у 12 мільйонів фунтів.



Територія замку / Фото BBC News

Згідно з планом, архітектурну пам'ятку хочуть перетворити на місце для відпочинку світового рівня. Планують зберегти фасад будівлі, а всередині облаштувати 24 спальні і ресторан. Це не лише дозволить залучити туристів на острів, але й створить нові робочі місця.

Замок входить до списку пам'яток національного значення. Творцем його став купець Артур Ніколсон, який добре розбирався в архітектурі. Надихався чоловік французькими, швейцарськими та італійськими мотивами.



План майбутнього ресторану / Фото BBC News

Сьогодні на острові проживає лише 61 людина, а сама будівля пустує з 1980-х років. Останній спадкоємець родини Нікольсон, Олів Борланд, передала право власності на маєток The Brough Lodge Trust у 2007 році. З того часу волонтерський трест витратив понад 500 000 фунтів стерлінгів у вигляді пожертвувань на підтримку будівлі, щоб зробити нерухомість водонепроникною та полагодити дах.