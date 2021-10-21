5 найпоширеніших помилок в дизайні кухні, які ускладнюють прибирання

Перш ніж розпочинати ремонт, варто передбачити наскільки обрані рішення будуть зручними у побуті. Приміром, стик, який утвориться між поверхнею плитки та стільниці – стане місцем постійного скупчення жиру та крихт їжі. Скляні вставки бруднитимуться швидше за дерево, а чорні поверхні залишатимуть неприємні сліди від пальців...

Список потенційних джерел бруду можна продовжувати нескінченно, але сьогодні ми зосередимося на найпоширеніших. Врахуйте їх, щоб полегшити підтримання порядку на кухні.

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Неправильна глибина полиць

Врахуйте ширину полиць / Фото Pexels

Занадто широка полиця кухонної шафи перетворить зручне місце для зберігання у склад, до задніх секцій якого у вас немає доступу. Найчастіше, це відбувається так – ви ставите у найдальший кут крупи, сухофрукти чи борошно, які рідко використовуються. Згодом там може завестися міль та личинки, що потребуватиме додаткових ресурсів для їх виведення.

Занадто вузькі полиці – теж не варіант: на них не поміститься все необхідне.

Відсутність висувних ящиків

Особливо вони важливі у нижніх шафах кухні, адже дозволять розділити усі речі по окремих секціях, що забезпечить тривалий порядок. Окрім того, вони зручніші в експлуатації, що зекономить час на приготуванні їжі.

Скляні вставки

Скло потребуватиме постійного прибирання / Фото Pexels

Скло в міжкімнатних дверях і дверцятах шаф й дійсно виглядає красиво, проте на ньому залишатимуться відбитки пальців, плями від жиру і розводи. Навіть часте прибирання не врятує ситуацію. Окрім того, прозорі скляні шафи вимагають ідеального порядку всередині.

Лише фіксовані полиці

Неможливість варіювати положення внутрішніх полиць у шафах ускладнюють зберігання габаритного посуду. А це – провокує безлад. В результаті речі будуть накопичуватися на різних поверхнях, а не на полицях.

Мийка біля вікна

Недоліки мийки біля вікна / Фото Pexels

Таке планування кухні – не найкращий варіант, оскільки віконне скло дуже швидко забруднюється бризками від води та засобу для миття посуду. Погодьтеся, що щоденне миття вікон – не найприємніша робота.