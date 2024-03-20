"Люди просто заздрять": 8-річна дівчинка з братом і сестрою купила будинок за особисті кошти

Рубі Маклеллан разом зі своїм братом і сестрою використала 6 тисяч доларів зі своїх особистих коштів на купівлю будинку. Користувачі мереж одразу накинулися на їхніх батьків, назвавши їх поганими, але тато юних інвесторів каже, що "люди просто заздрять".

8-річна Рубі, 14-річний Ангус і 13-річна Люсі два роки тому купили будинок з чотирма спальнями за 671 000 доларів. З того часу вартість будинку вже зросла до 960 000 доларів, адже ціни на нерухомість в Австралії стрімко підіймаються вгору.

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Юні інвестори в нерухомість

Після того як австралійські газети розповіли історію про юних інвесторів, в інтернеті з'явилося багато негативних коментарів. Мовляв, замість того, щоб витрачати кишенькові гроші на солодощі та іграшки, діти купують будинок. Батьків Рубі, Ангуса та Люсі деякі користувачі називали експлуататорами, а інші навіть припустили, що це все – ухилення від податків.

Батько дітей Кем Маклеллан, що є головою групи з нерухомості OpenCorp, вирішив відповісти коментаторам.

Тому, хто не має власності або не пішов на жертви, легко злитися з цього приводу і легко нападати на маленьку дитину (про наймолодшу Рубі – Нерухомість 24), у якої є перевага. Люди просто заздрять,

– сказав чоловік.



Юні інвестори разом із батьками та старшою сестрою / Фото Supplied

За словами Кема, людям, які висловлюють стільки негативу, краще спрямувати свої сили на пошук додаткової роботи, зменшити витрати й відкладати гроші на власне житло.

Відомо, що коли троє дітей стануть дорослими, вони розділять між собою прибуток від продажу цього будинку. Наразі їхнє житло здають в оренду. А поки юні інвестори вже планують купівлю другої нерухомості, взявши кредит під заставу першого будинку.