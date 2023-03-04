Нове гніздечко зіркової пари: Аффлек та Лопес купили шикарний будинок в Лос-Анджелесі

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес знайшли для себе будинок мрії. Зіркова пара придбала казковий особняк в Лос-Анджелесі за кілька десятків мільйонів доларів.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес два роки шукали ідеальне гніздечко для свого подружнього життя. Після довгих пошуків зіркова пара нарешті знайшла місце своєї мрії, де буде будувати своє життя.

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Новий будинок зірок розташований у райському куточку Лос-Анджелеса – Pacific Palisades. Житлова площа маєтку складає майже 4 тисячі квадратних метрів.

Куточок мрії зіркової пари / Фото Berkshire Hathaway HomeServices

Тут є 7 спалень, багато ванних кімнат та багато простору для різноманітних активностей. Ціна маєтку, який є творінням Ken Ungar Architect, складає 34,5 мільйона доларів. Разом з тим повідомляється, що офіційно угода ще не укладена, адже сторони обговорюють знижку та кінцеву ціну будинку.

Від цікавих очей мешканці захищені високими стінами та живоплотом. У гаражі є місце для 6 машин, по території ведуть доріжки з горіхового гравію.

Інтер'єр вишуканий та просторий / Фото Berkshire Hathaway HomeServices

Всередині особняк має паркетні підлоги та приглушену нейтральну кольорову палітру. Природне світло заливає вітальню та їдальню з каміном, а домашня бібліотека має прямий доступ до критого внутрішнього дворика, де можна обідати або відпочивати на відкритому повітрі.

Також тут є доступні кінотеатр, тренажерний зал, винний льох і оздоровчий спа. В будинку облаштовано аж 4 кухні, аби приготувати їжу можна було у будь-якій зоні.

Відкритий простір – один з головних акцентів маєтку / Фото Berkshire Hathaway HomeServices

Раніше повідомлялося, що Аффлек продав свій дім за 28 мільйонів доларів, а Дженніфер Лопес намагається позбутися курортного будиночка в Бель-Ейр, вартість якого оцінюють у 42 мільйони доларів.