Місце для натхнення: цей антикварний будинок вражає старовинними деталями

Антикварний будинок у Вашингтоні побудували ще в 1892 році. Його частково оновили, але більшість старовинних деталей та меблів зберегли. Це справжній витвір мистецтва.

Тепер антикварний будинок вирішили продати за 979 900 доларів. У вартість входить не лише старовинне житло, а й сучасна вітрина-студія.

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Яскравий антикварний будинок

Барвистий головний будинок вміщує три спальні й досі має багато історичних деталей. Серед них є, наприклад, нестандартні столярні вироби, оригінальна паркетна підлога, високі стелі та оголені балки.

Останній раз будинок оновлювали кілька років. Це робили дуже обережно й зі смаком, щоб не порушити атмосферу, яка панує всередині. До слова, житло має досить велику площу – 230 квадратних метрів.

У старомодній вітальні є кілька вікон, які наповнюють простір природним світлом. Відкрита сусідня їдальня вражає стелею з відкритими балками. Кухня одразу нагадує про старовинний дизайн – цьому сприяють бірюзова стеля й тогочасні дерев'яні меблі.

Старовинне житло 1892 року / Фото Bright MLS

Агент з лістингу зазначає, що підвал залишається недобудованим. А це означає, що є багато додаткового місця, де можна зробити більше житлових приміщень. Надворі є передні, задні та бічні ґанки, призначені як для розваг, так і для відпочинку.

Поруч з будинком також є окрема студія, яка збудована за найкращими екологічними стандартами. Двоповерхову споруду побудували у 2018 році. Вона вважається першою бамбуковою будівлею на Східному узбережжі, яка відповідає нормам.

В студії є лише крихітна кухня, але агент каже, що там знайдеться місце і для ванної кімнати. Якщо новий господар все добре облаштує, то студію можна буде здавати в оренду й мати з цього гарний прибуток.