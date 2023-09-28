Киянин побудував автономний будинок на випадок блекаутів: скільки це коштувало

Киянин та айтівець за фахом Роман Ільєнко побудував автономний модульний будинок для своєї сім'ї. У разі блекаутів житло стане їхнім прихистком та місцем, де буде можливість повноцінно жити та працювати.

Роман з дружиною наразі живуть у столиці. Автономний будиночок чоловік збудував в Обухівці Дніпропетровської області, адже близько живе родина його дружини. Про вартість та процес будівництва – дізнавайтеся далі.

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Будівництво автономного модульного житла: історія айтівця

Найперше Роман з дружиною, звичайно ж, обрали ділянку. Чоловік каже, що на цьому етапі дуже важливо дивитися не лише на її фактичну вартість, а й враховувати ціну підготовки до будівництва. Ту чи іншу ділянку, можливо, потрібно буде вирівнювати. Далі слід зважати на рівень підземних вод. Це важливий чинник, який допомагає зрозуміти можливість мати чи не мати укриття.

У нас в Обухівці високий рівень підземних вод, і ми не можемо облаштувати стандартний погріб – його затопить. Тому укриття в нашому домі немає. Єдиний варіант у такому разі – встановлювати контейнер з пластику або іншого водовідштовхувального матеріалу,

— розповів айтівець.

Щоб мати своє водопостачання, Роман робив власну свердловину. Для цього айтівець встановив звичайну насосну станцію. Коли питання зі світлом та водою було вирішено, Роман знайшов забудовника, який виготовляє модульні будинки, та разом з дружиною обрав житло. Будинок доставили частинами й уже на місці його "склали".

Модульний будинок доставляли частинами / Фото DOU

Далі справа стосувалася автономії будинку, для чого потрібно було мати резервну електроенергію. Центром став інвертор – перетворювач постійного струму на змінний разом з батареями. На випадок довгих блекаутів подружжя придбало сонячні панелі.

На випадок блекаутів Роман також подбав про сигналізацію, яка працює без електроенергії. Тож будинок подружжя завжди буде в безпеці.

Інтер'єр помешкання / Фото DOU

У скільки все обійшлося

Загалом подружжя вже інвестувало понад 33 тисячі доларів. Якщо детальніше:

ділянка 5,5 соток – 3 500 доларів;

модульний будинок – 24 100 доларів;

фундамент будинку – 1 200 доларів;

доставка будинку – 800 доларів;

септик – 1 200;

свердловина та насосна станція – 370 доларів;

інвертор – 765 доларів;

акумулятор – 410 доларів;

4 сонячні панелі та система кріплення – 900 доларів.

Зараз будинок майже готовий, але потрібно подбати ще про кілька деталей. Наприклад, найближчим часом Роман хоче придбати Starlink.