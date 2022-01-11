Багаторівнева стеля та масивні дивани: 5 інтер'єрних антитрендів у 2022 році

Розповідаємо про меблі, оздоблювальні матеріали та декор, які не варто використовувати, розпочинаючи ремонт у 2022 році.

Затишок і функціональність – дві головні складові вдалого дизайну інтер'єру. Проте часто більшість нехтує ними, бажаючи швидше завершити ремонт, зекономити чи зробити все "власними силами". Як правило, це призводить до плачевних результатів та багаторазового переоформлення будинку.

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Розповідаємо, яких елементів варто уникати, щоб не перестаратися та надати своєму приміщенню дійсно трендового вигляду.

Масивні дивани зі штучних матеріалів

Шкіряний диван типу "Честерфілд" / Фото aiwah

Масивні роздуті дивани з великими підлокітниками з екошкіри або велюру, дивани під класику типу "Честерфілд" і крісла з каретною стяжкою краще залишити в минулому. Часто такі інтер'єрні рішення супроводжуються декоративними вставками, стразами та іншими прикрасами, які псують інтер'єр.

Варто звернути особливу увагу на пропорційність. Часта помилка – габаритні меблі, які перешкоджають вільному пересуванню та руйнують ергономіку приміщення. Зараз цінується функціональність, тож сміливо відмовляйтеся від масивних конструкцій на користь зручним меблям з натуральних матеріалів.

Багаторівнева стеля

Багаторівнева стеля / Фото dekormyhome

Натяжні фігурні стелі та конструкції з підсвітками вже не перший сезон піддаються критиці. По-перше, вони надмірно захаращують простір, візуально звужуючи його. По-друге, для натяжних стель використовуються синтетичні матеріали, що, враховуючи всюдисущий тренд на екологічність, явно не підходить сучасним будинкам.

Модна альтернатива таким конструкціям – традиційні побілені поверхні. Саме простота буде популярною у 2022 році.

Рейки в інтер'єрі

Рейки в інтер'єрі / Фото jhint

Рейки на фасадах кухонь, шаф, узголів'ї ліжок та для декору сходового польоту були частим рішенням у попередніх сезонах. Проте зараз таке зонування та оздоблення вважається занадто "мас-маркетним", тому його радять уникати в дизайнерських інтер'єрах. У 2022-му році, швидше за все на зміну прийдуть модифікації цього рішення.

Рельєфна бутафорія

Перенасичений інтер'єр / Фото roomester

Ліпнина, декоративні колони, арки, капітелі, пілястри та інші елементи, які відсилають нас до минувшини, – активно використовувалися для оформлення палаців, утім, їхнє використання у малогабаритних квартирах – абсолютно недоцільне. Усі перераховані та подібні їм елементи не лише збирають зайвий пил, але й "крадуть" ефективну площу кімнат.

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Сьогодні навіть класичні напрямки в дизайні інтер'єру пропонують мінімалістичну простоту та елегантність без зайвої помпезності та химерних деталей.

Сірий колір

Надлишок сірого кольору руйнує домашній затишок / Фото Unsplash

Вже майже з десяток років сірий залишається найпопулярнішим кольором для оформлення інтер'єру. Він й досі залишається незмінною основою, оскільки є універсальним та багатофункціональним, проте все більше дизайнерів, які спеціалізуються на психології кольору, говорять, що на тлі ізоляції, людей почали втомлювати холодні відтінки.

Водночас фахівці зазначають, що сірий досі може використовуватися для створення незначних акцентів. Головне – не покривати ним понад 70% площі.