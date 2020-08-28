У Верховній Раді запропонували заборонити оренду та продаж нерухомості без рієлтора. Продати чи здати в оренду житло без брокера стане неможливим, а рієлторам доведеться проходити спеціальні іспити, аби підтверджувати свою кваліфікацію.

Документ вже підтримали профільні комітети, утім експерти заговорили про порушення прав власників житла. Детальніше про законопроєкт, за допомогою якого хочуть врегулювати діяльність брокерів та зобов'язати власників квадратних метрів звертатися до агентів з нерухомості у будь-яких операціях із власним житлом в сюжеті 24 каналу.

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За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості Юрія Піти, цей закон порушує право власника нерухомості вільно розпоряджатися правом власності.

Власник повинен обов'язково звертатись до рієлтора для того, аби розпорядитись своєю власністю. Ми вважаємо, що рієлторська послуга – це ринкова послуга, тому людина має сама вирішувати чи користуватися нею,

– розповів він.

Без спеціального витягу нотаріус не проведе операцію з нерухомістю, тобто продати або здати в оренду квартиру буде неможливим без витягу з інформаційного паспорта об'єкту. Отримати цей витяг може як рієлтор, так і власник нерухомості. Утім, фахівці повідомили – це стане додатковим заробітком для брокерів.

Виведення з "тіні" нелегальних агентів

За словами нардепа Дмитра Наталухи, одного зі співавторів законопроєкту, ці зміни мають вивести з "тіні" нелегальних агентів нерухомості, чим зобов'яжуть їх платити податки.

"Нашим завданням є створити законодавчу рамку, заповненням якої буде займатись так звана федерація фахівців з послуг посередництва по нерухомості" , – зазначив Наталуха.

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Іспити для рієлторів

Для всіх рієлторів влаштують іспити, які проводитиме комісія новоствореної федерації. Також вона буде займатися реєстром брокерів. Експерти запевнили, що така схема додасть вартості рієлторським послугам. Вартість однозначно зросте, адже не буде вибору щодо того, користуватись цією базою чи ні, вважає Юрій Піта.

Україні потрібен закон про врегулювання рієлторської діяльності. Агент з нерухомості Данііл Кожушко зазначив, що підтримує закон, однак не у такому форматі. Чоловік переконаний, що "відсіяти" непрофесіоналів з рієлторського поля потрібно, однак має сумніви щодо того, чи впорається з цим запропонований проєкт.

Штрафи за несертифіковану діяльність

Рекламувати нерухомість також доведеться по-новому: для цього потрібен буде реєстраційний номер. У випадку, якщо рієлтор не дотримуватиметься встановлених правил і працюватиме без сертифіката – його очікує штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. За повторне порушення правил – до 34 тисяч. Законопроєкт про рієлторську діяльність планують розглянути до кінця осені.