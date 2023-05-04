Як зробити дім просторішим: ось п'ять лайфхаків, якими варто скористатися

Низькі стелі та маленька площа не дозволяють облаштувати кімнати так, як хотілося б. На щастя, існують лайфхаки, які допомагають візуально збільшити простір.

Зробити маленький дім просторим – досить складне завдання. Проте це можливо, якщо ви дотримаєтеся цих порад. Ось 5 способів зробити житлову площу просторішою.

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Як візуально збільшити простір у кімнаті

Найперше, зверніть увагу на колір шпалер та меблів. Нейтральні кольори візуально розширюють стіни й будинок виглядає легким та світлим. Бежевий, білий, світло-сірий є базовими для багатьох стилів інтер’єру. Це не означає, що весь інтер'єр має бути білим. Меблі та декор можуть бути будь-якого іншого кольору.

Кімната в нейтральних кольорах / Фото Pexels

Також дизайнери рекомендують додати більше світильників та дзеркал. Вони поширюватимуть світло по всьому будинку, створюючи ілюзію великого простору. Кілька вертикальних або одне велике горизонтальне дзеркало можуть "розсунути" стіни. Потужні світильники з теплим природним світлом також творять дива.

Чим більше світла, тим більша кімната / Фото Pexels

Пам'ятайте, що варто використати весь доступний простір для організації речей. Перш ніж скаржитися на те, що ваш будинок маленький, спитайте себе, чи добре ви використовуєте весь простір. Додайте поличку під сходами або купіть вбудовану шафу.

Готові почути ще один безпомилковий спосіб збільшити внутрішній простір? Просто повішайте карниз якомога ближче до стелі. Для досягнення максимального ефекту використайте довгий тюль.

І найголовніше правило для маленьких квартир – не купуйте непотрібні речі. Так у домі буде точно більше місця.