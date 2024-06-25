Жителі маленького села заробляють на оренді 54 тисячі доларів на рік: де саме

У британському селі Грасмір місцеві здають в оренду свої будинки, заробляючи близько 54 тисячі доларів на рік. Винаймати житло в поселенні дуже дорого, адже попит значно перевищує пропозицію.

Зараз у Грасмірі дуже мало вільних помешкань, куди можна заселитися туристам. Місцеві журналісти поспілкувалися з кількома жителями села, щоб дізнатися їхню думку про такий ажіотаж.

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Ціни на оренду вдвічі вищі за середню вартість по всій Британії

За словами місцевої мешканки, через відсутність доступного житла виникає серйозна проблема з кадрами. Людям складно працювати там, де не можна поселитися. Громада навіть ризикує залишитися без аптеки та поштового відділення.

У Грасмірі просто немає будинків, які можна орендувати, а ціни на нерухомість абсолютно не відповідають місцевим доходам. Саме тому придбати тут оселю може лише той, хто заробляє деінде,

– розповідає жителька села.

Місцева підприємниця Джоан Хантер теж стурбована через ситуацію. На її думку, відсутність доступного житла призведе до того, що селище помре.



Місцеві здають будинки й заробляють 54 тисячі доларів на рік / Фото Third Eye Traveller

Нам, звичайно, потрібні клієнти для розвитку бізнесу, однак проблема з житлом вкрай серйозна. Всі хороші об'єкти здаються за завищеними цінами, тож склалась ситуація, коли робочих місць багато, а працювати немає кому,

– сказала Джоанн, яка має 31 працівника.

Наразі у Грасмірі продають лише вісім будинків. У середньому їхня ціна становить 600 тисяч фунтів. Тим часом середня вартість нерухомості по всій Великій Британії – 282 тисяч фунтів стерлінгів, що вдвічі менше.