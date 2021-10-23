Брітні Спірс та її наречений шукають власне житло: як виглядає маєток, який оглянула пара

Через місяць після того, як її батько, Джеймі Спірс, був відсторонений від опікунства, яке тривало 13-років, Брітні Спірс розпочала пошуки власного житла. Як повідомляє преса, співачка планує переїхати в нове помешкання разом із своїм нареченим Семом Асгарі.

Пара, яка відкрито заявляє про своє бажання придбати особисте житло, була помічена в маєтку Лос-Анджелеса за 16,5 мільйонів доларів. Що відомо про елітну нерухомість – далі.

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Маєток віддалений від сусідніх споруд / Фото New York Post

Рішення про купівлю нового маєтку було прийнято після того, як адвокати Брітні заявили, що батько шпигував та прослуховував розмови дочки в її старому домі.

Зручності у будинку, який оглядала пара

На території є кілька басейнів / Фото New York Post

Нова власність розташована в елітному районі Гайден Хілл.

Хол в елітному будинку / Фото New York Post

Будинок складається з семи спалень, 13 ванних кімнат, кухні, вітальні та додаткових зручностей. Зокрема тут можна знайти двоповерховий спортзал, бібліотеку, кінотеатр, SPA-салон, кімнату з ігровими автоматами.

Столова у класичному стилі / Фото New York Post

В домі багато кімнат для розваг / Фото New York Post

Загальна площа маєтку – приблизно 1858 метрів квадратних. Для порівняння – попередній дім зірки налічував лише 5 житлових кімнат та займав площу 1207 "квадратів".

Приватний кінотеатр / Фото New York Post

Домашній кабінет / Фото New York Post

Будинок у Гайден Хілл забезпечує максимальну приватність. що особливо доречно, враховуючи увагу преси до Брітні.

У будинку навіть є гральні автомати / Фото New York Post

На території, яку оглядала пара, є 2 гостьові будинки, гараж на 10 автомобілів та сарай до яких прокладена окрема дорога.

Гараж на 10 авто / Фото New York Post