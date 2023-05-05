Брутальний стиль в інтер'єрі: як виглядає дизайн із характером
Джерело:room to do
Сміливі дизайни завжди вражають та викликають захоплення. Інтер'єр у брутальному стилі якраз демонструє смак і характер власника житла.
Деякі люди губляться у різноманітності варіантів, намагаючись створити чистий і стриманий брутальний стиль. Але насправді тут важливо просто дотримуватися кількох правил, про які ми розповідаємо далі.
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Особливості брутального стилю
Якщо ви шанувальник практичності та комфорту, то це означає, що ви обрали правильний стиль. Ці характеристики присутні в брутальному стилі, тому результат виправдає очікування. Отож, що варто враховувати під час облаштування кімнати в брутальному стилі:
- використовуйте темні кольори та чіткі лінії для оформлення простору;
- зверніть увагу на міцні матеріали (камінь, дерево, мармур) та доповніть їх строгими геометричними візерунками;
- обирайте прості деталі з мінімалістичним декором, адже велика кількість декоративних елементів не притаманна цьому стилю;
- монохромний інтер'єр у різних відтінках сірого – найпростіший варіант для створення брутального дизайну.
Брутальний стиль можна обрати не лише для вітальні, а й для кухні чи спальні. Він чудово виглядатиме у будь-якому куточку квартири, тому стиль надзвичайно популярний.