Брутальний стиль в інтер'єрі: як виглядає дизайн із характером

Сміливі дизайни завжди вражають та викликають захоплення. Інтер'єр у брутальному стилі якраз демонструє смак і характер власника житла.

Деякі люди губляться у різноманітності варіантів, намагаючись створити чистий і стриманий брутальний стиль. Але насправді тут важливо просто дотримуватися кількох правил, про які ми розповідаємо далі.

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Особливості брутального стилю

Якщо ви шанувальник практичності та комфорту, то це означає, що ви обрали правильний стиль. Ці характеристики присутні в брутальному стилі, тому результат виправдає очікування. Отож, що варто враховувати під час облаштування кімнати в брутальному стилі:

використовуйте темні кольори та чіткі лінії для оформлення простору;

зверніть увагу на міцні матеріали (камінь, дерево, мармур) та доповніть їх строгими геометричними візерунками;

обирайте прості деталі з мінімалістичним декором, адже велика кількість декоративних елементів не притаманна цьому стилю;

монохромний інтер'єр у різних відтінках сірого – найпростіший варіант для створення брутального дизайну.

Спальня в брутальному стилі / Фото Behance

Брутальний стиль можна обрати не лише для вітальні, а й для кухні чи спальні. Він чудово виглядатиме у будь-якому куточку квартири, тому стиль надзвичайно популярний.



Домашній офіс в брутальному стилі / Фото Awards.Design