Був 2 мільйони, а став 600 тисяч: чому розкішні будинки на пляжах США дешевшають з кожним днем

Блискучі особняки, розташовані вздовж узбережжя США, вже не такі бажані, як були колись. Раніше недосяжна вартість найдорожчої нерухомості в країні швидко падає.

Річ у тім, що через часті шторми та підвищений рівень води в морі жити на узбережжях стає ризиковано. Цьогорічний сезон ураганів уже розпочався – Національне управління океанічних і атмосферних досліджень прогнозує, що їх буде близько тринадцяти.

Зверніть увагу Квадрат за донат: ЛУН і РІЕЛ розіграють квартиру за внесок до фонду "Повернись живим"

Прибережні будинки можуть постраждати від негоди

Наслідки для власників прибережних будинків можуть стати жахливими. Хоч найгірше ще не відбулося, люди вже уникають купівлі дорогих маєтків. Через те й вартість будинків на березі падає.

Наприклад, минулого року на острові Нантакет у Массачусетсі, продавали нерухомість вартістю 2 мільйони доларів. Покупці відгукнулися лише цього року – і придбали житло лише за 600 тисяч доларів. Проте нещодавно атлантичний циклон Нор'істер знищив понад 20 метрів пляжу, і будинок тепер стоїть на ерозійному піску.

Агентка з нерухомості в Нантакеті Шеллі Локвуд підтвердила, що ситуація плачевна. Нещодавно два будинки вартістю 10 – 12 мільйонів продали за 700 – 800 тисяч.



Будинки на популярному морському курорті Гемптони / Фото Adobe StockAdobe Stock

На східній частині Лонг-Айленда жителі Монтока хочуть врятувати свої багатомільйонні будинки від безжальних штормів, але не знають, як це зробити.

Якщо ми бачили повені в минулому, коли вода спадала одразу, то тепер вона більше не спадає. У нас є друг, у якого будинок вартістю 10 мільйонів доларів, і він навіть не знає, що з ним робити. Тому що якщо він його продасть, то точно не за тих 10 мільйонів доларів, за які він його купив,

– каже місцевий агент Кей Тайлер.

На узбережжі Мексиканської затоки середня вартість будинків становить понад 1 мільйон доларів. Вже 77 005 об'єктам нерухомості загрожує повінь, через що вони потенційно втратили вартість у 100 мільярдів доларів.

Найдешевше зараз продають будинки на скелі, адже для них існує ризик опинитися в морі через ерозію. Їх переоцінили на 500 і навіть 250 тисяч доларів.