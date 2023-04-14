Як крихітну школу переобладнали на чарівний будиночок

Важко уявити симпатичніший крихітний будинок, ніж цей в Елізавілі. Колись він був державною школою.

Будиночок знайов покупця вже через 10 днів після того, як з'явився на ринку. Його продадуть за 295 тисяч доларів.

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Школу переобладнали на житловий будинок

Школу побудували в 1860 році для обслуговування фермерської громади Елізавіля, штат Нью-Йорк. Зовсім нещодавно її переобладнали на маленький будиночок.

Спочатку може здатися, що житло дуже віддалене, але насправді до міста їхати недовго. Дім розташований серед гір Катскілл. До Гудзона та Райнбека їхати 15 хвилин, до центру Мангеттена – дві години.

Дім має площу 66 квадратних метрів. Він вміщує спальню, вітальню та ванну кімнату.

У будинку новий ремонт / Фото Realtor

Незважаючи на свіжий шар фарби та невелику, але модернізовану кухню та ванну, будинок зберіг багато своїх оригінальних рис. Наприкалад, спальню на мансарді, де колись спала директорка школи.

На підлозі все ще є позначки, де стояли парти, а імена студентів вирізьблені на хвилястих скляних вікнах.

"Одна з переваг життя в прекрасному сільському містечку Елізавіль полягає в тому, що всі мешканці мають доступ до Твін-Лейк. Це чудове місце для купання всього за три хвилини від будинку", – каже агент по реєстру Аннабель Тейлор.