Мрія інтроверта: на безлюдному острові продають будинок за 103 тисячі доларів

Будинок із сімома спальнями пропонують на острові Копінсей, одному з Оркнейських островів Шотландії. Його продають лише за 80 тисяч фунтів, а це приблизно 103 тисячі доларів.

Це не просто будинок, а відокремлена нерухомість, що складається з чотирьох будівель, де раніше жили доглядачі маяка. Як бонус новий власник отримає ще два квадроцикли і вітрильний човен.

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Чому нерухомість на безлюдному острові така дешева

Майбутній власник матиме двоповерховий будинок, а також дві господарські споруди, включно з сараєм і ангаром для трактора. Тут же є два вертолітні майданчики, щоб повітрям добиратися на материк.

Власне, одна з причин низької вартості, – саме складнощі з добиранням.

Маяк, розташований поруч із житлом, належить одній компанії, яка керує ним віддалено зі штаб-квартири в Единбурзі. Тобто на острові абсолютно ніхто не живе.

Що стосується головного будинку, то він не придатний для проживання. Це ще одна причина, чому він такий дешевий. Щоб жити в ньому, спочатку треба зробити масштабну реконструкцію та перепланування.

Будинок у занедбаному стані / Фото K Allan Properties

Ця нерухомість на безлюдному острові тепер доступна для тих, хто шукає незвичайний притулок. Потребуючи проведення реноваційних робіт, ця нерухомість є прекрасною можливістю для тих, хто мріє про відокремлений спосіб життя, щоб створити простір, який вони справді можуть назвати своїм будинком,

– зазначено в описі.

На території комплексу є колодязь з електронасосом, що працює від генератора. Будинок обладнаний газовим опаленням і є придбані сонячні батареї, які треба встановити.

Серед недоліків проживання на цьому острові – відсутність підключеної телефонної лінії та відповідно інтернету.

Також на Копінсеї немає магазинів, тому продукти потрібно буде доставляти з головного острова. Без гелікоптера або, в гіршому випадку, човна не обійтися.