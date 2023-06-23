Найдорожчий будинок на острові: погляньте, чи вартий він цього звання

Цей будинок назвали "елегантною гавайською втечею". Він розташований на західному узбережжі Біг-Айленда і вийшов на ринок за колосальну суму.

Дім має велику площу – 773 квадратних метрів, він вміщує аж 6 спалень. Вартість розкішної нерухомості становить 29 тисяч доларів.

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Неймовірний будинок на Біг-Айленді

"Однією з найбільш вражаючих особливостей нерухомості є приголомшливий краєвид на узбережжя з вершини курорту Four Seasons", – розповідає агент з нерухомості Френк Шенк.

Будинок розташований на приватній площі 1,3 гектара. Тут є закритий автомобільний майданчик, окремий гараж, внутрішній дворик, водоспад та ставок.

Сучасний дизайн з використанням природних матеріалів / Фото Realtor

Всередині будинку є вітальня та обідня зона відкритого плану, дві пральні, кілька зон для відпочинку та медіакімната. Стиль дизайну – сучасний гавайський.

"Наступний покупець оцінить розташування будинку на курорті Hualalai. Це дуже ексклюзивно. Всі будинки тут використовують як вторинні. Їх тут понад 300, і лише двоє власників приїжджають сюди приблизно раз на пів року на рік", – каже Френк.

Створений для максимального відпочинку на свіжому повітрі, будинок має пейзажний басейн, спа-центр і кухню просто неба.

Басейн і природа навколо наче з мрії / Фото Realtor