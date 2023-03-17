У Нью-Йорку продають будинок Білла Мюррея: скільки він коштує

У передмісті Нью-Йорка розміщений будинок, де жив відомий актор Білл Мюррей. Зараз його продають за кілька мільйонів доларів.

Актор жив у будинку протягом 1980-х років. У той час він отримав свою першу головну роль у фільмі "Фрикадельки". Вартість житла становить 2,07 мільйона доларів.

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У будинку Білла Мюррея

Час, коли актор жив у цьому будинку, був найуспішнішим у його кар'єрі. У 1982 році він співпрацював із сценаристом і режисером Гарольдом Ремісом і зіграв у низці хітів, зокрема "Гольф-клуб", "Добровольці мимоволі" та "Тутсі". Потім була головна роль у фільмі "Мисливці на привидів", що мала колосальний успіх для Білла Мюррея.

Помешкання розташоване лише за 25 хвилин їзди до міста, у центрі популярного району Снеденс-Лендінг. Будинок збудували у 1868 році в стилі неоготики. У 2016 році його реставрували за мільйон доларів.

Житло вміщує чотири спальні та три ванні кімнати. Тут є традиційні передній і задні ґанки, три каміни, один з яких використовують як піч. Двір навколо будинку огороджений.

Колишній дім Білла Мюррея / Фото Ellis Sotheby’s International Realty

Мюррей досі має ще один будинок неподалік свого колишнього житла. Його актор придбав одразу після того, як покинув цю резиденцію.