На Одещині продають великий будинок біля моря за 5 тисяч доларів: ось фото

У селі Курортне Одеської області продають будинок всього за 5 тисяч доларів. Він розташований близько до моря та лиману.

За будинок площею 130 квадратних метрів це дуже низька ціна, навіть попри те, що він у занедбаному стані. Оголошення про продаж житла з'явилося на OLX, передає Нерухомість 24.

Зверніть увагу З'явився рейтинг найбільших забудовників Львова: хто його очолив

Будинок розташований близько до моря

В оголошенні зазначають, що будинок можна використовувати як дачу. Відстань до найближчого великого міста – 30 кілометрів.

Дім із цегли, на даху – шифер. З фото одразу стає зрозуміло, що в будинку ніхто не живе. Воно потребує капітального ремонту. На деяких світлинах видно будівельні матеріали. Очевидно, хтось із власників починав ремонт, але роботи зупинилися.

Кімнати в занедбаному стані / Фото OLX

У будинку є шість кімнат, але вони без меблів. Тобто новим власникам потрібно буде вкластися не лише в ремонт. Також у будинку немає санвузла – його облаштували надворі.

Житло розташоване близько до пляжу / Скриншот Google Maps

Тобто перевагами цього будинку є низька ціна, значна площа та розташування неподалік від моря.