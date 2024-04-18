За крок до прірви: будинок, який показали у відомому серіалі, скоро впаде у море

Відоме шале, яке стало місцем зйомок популярного британського телевізійного серіалу "Бродчерч", може впасти в море. Будинок розташований на скелі, всього за кілька метрів від прірви.

Трагедія справді може статися. І все через катастрофічну ерозію берегової лінії поблизу Вест-Бей у Британії.

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До краю прірви всього кілька метрів

Після сильних штормів, які зруйнували скелі в цьому районі, будинок опинився всього за 4,5 метра від обриву.

Місцевий фотограф Грем Хант каже, що з кожним роком шале все ближче і ближче підступає до скелі. На його думку, ще один великий зсув – і будинок опиниться в морі.



Будинок може впасти в море / Фото BNPS

Приблизно 3 – 4 роки тому під пляжною хатиною зробили новий фундамент, але це не розв'язало проблему. Власники земельної ділянки вже близько десяти років намагаються перенести будівлю вглиб суші, але наразі все марно. Дорога теж є під загрозою обвалу.

Експерти кажуть, що ерозія берегової лінії та обвал будинків стає поширеною проблемою в графстві Дорсет та інших прибережних районах Британії.

Кадр із серіалу на тлі шале / Фото ITV

Будинок під назвою "Шале Бродчерч" став відомим завдяки зйомкам детективного серіалу BBC. За сценарієм, саме тут сталося таємниче вбивство в першій серії.