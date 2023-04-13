Погляньте і переконаєтеся: цей будинок змінить вашу думку про гламурний інтер'єр

Якщо ви думаєте, що гламурний дизайн – це рожеві стіни та пухнасті меблі, ви дуже помиляєтесь. І цей дім у Південній Кароліні є ідеальним доказом.

У Чарлстоні продають цегляний колоніальний будинок, що датується 1940-ми роками. Зараз він у чудовому, оновленому стані, адже у 2012 та 2022 роках дім перебудували, розширили та повністю оновили інтер'єр. Нерухомість продають за 8,5 мільйона доларів.

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Гламур, який подобається усім

Результат капітального ремонту – розкішний будинок із п'ятьма спальнями та чотирма ванними кімнатами. Інтер'єр у домі сучасний, що й відрізняє його від сусідніх з прибережним стилем.

Більшість житлових приміщень у будинку площею 674 квадратних метри розташовані в одному крилі, а решта кімнат – на протилежному боці. Між двома крилами розміщений басейн і внутрішній двір.

Перше, що я подумав після того, як погуляв у будинку, – що я не можу знайти жодної речі, яка мені тут не подобається. Все, що ви бажаєте або думаєте, що хотіли б мати в розкішному будинку, це все і є,

– каже агент з лістингу Міддлтон Рутледж.

Усі кімнати пропорційні одна одній, і жодна не є занадто великою чи маленькою. Інтер'єр кімнат виконаний у стилі гламуру. Це зовсім не той гламур, який кожен малює в голові.

Інтер'єр у гламурному стилі / Фото Ellis Creek Photography

На території біля будинку є доріжки з блакитного каменю. Прогулюючись ними, ви можете помилуватися дорослими дубами, кущами та іншими місцевими деревами, які створюють "мальовничу приватність".

Родзинкою є 200-річний червоний дуб, який стоїть одразу за вікном посеред саду. Коли власники проєктували будинок, то дерево вже було й вони не хотіли його зносити. Тож вирішили спроєктували дім навколо дуба", – пояснює Рутледж.

Біля дому є велика територія для відпочинку та прогулянок / Фото Ellis Creek Photography