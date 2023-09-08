Ви не здогадалися б: у цьому будинку є прихована кімната з дуже цікавою історією

Маєток "Лоурі" в Лос-Анджелесі побудували в час сухого закону. Заборона на алкоголь спонукала людей створити потаємну кімнату із секретом.

Будинок з історією продають за 4,1 мільйона доларів. Хоча його збудували ще в 1929 році, він чудово зберігся. Вражаючий дизайн маєтку вже привернув увагу не одних потенційних покупців.

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Будинок з потаємною "алкогольною" кімнатою

Будинок площею 460 квадратних метрів вміщує чотири спальні та п'ять ванних кімнат. Особливістю дизайну є оригінальна плитка, що встановлена ще з часів будівництва. Це кахель ремісничого виробництва епохи мистецтв і ремесел. Ванні кімнати нагорі та всі три каміни обкладені цією плиткою.

Багато світильників та інших деталей також оригінальні. Теперішній власник подбав про те, щоб ї зберегти, коли робив ремонт в будинку.

Спальня з оригінальним каміном / Фото Sotheby's International Realty

Оскільки житло збудували під час сухого закону, коли алкоголь був заборонений, людям доводилося вживати його непомітно. У будинку є схованка, яку використовували саме для такої мети.

Є прихована таємна кімната. Вхід виглядає як звичайні двері в коридор, і коли ви входите в кімнату, є маленькі дверцята для зберігання. Якщо відчинити їх, а за ними – полиці, з'явиться вхід до кімнати,

– розповів агент з лістингу.

Вхід до секретної кімнати / Фото Sotheby's International Realty

Усередині там є невеликий вимикач, який використовували для сповіщення людей, коли хтось прийшов почастуватися.

Колись це було щось в межах фантастики. Зараз ця кімната просто склад, який заповнили мийними засобами, але новий власник може все змінити.

Колишня "алкогольна" кімната / Фото Sotheby's International Realty

"Ідеальним покупцем був би той, хто цінував би всі деталі, а не той, хто захоче змінити будинок до невпізнання", – зазначає агент.

Кухня з оригінальною візерунковою плиткою / Фото Sotheby's International Realty