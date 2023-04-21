Викликав ажіотаж: у Канберрі продають будинок з люксовим ремонтом у курортному стилі

Оновлений будинок O'Connor у курортному стилі розташований на озелененому півночі Канберри. Це ідеальне рішення для тих, хто не хоче мати справу навіть з мінімальним ремонтом.

Агент з продажу каже, що незвично знаходити окремі будинки в цій частині міста, які б уже були настільки ретельно відремонтовані. Житло колись створили для канберрського ресторатора з великою увагою до деталей.

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Будинок з люксовим ремонтом

Дім розташований на одній із найбажаніших вулиць міста. Він вміщує три спальні та чудово обладнаний усім, чим тільки можна.

Спальні є максимально світлими та просторими, усюди дерев'яна підлога зі шпунтуванням і подвійними склопакетами.

Будинок вміщує простору вітальню та кухня, з якої можна потрапити на критий балкон. Дизайнерська кухня оснащена острівною лавкою з натурального каменю, індукційною плитою з газовим пальником, високоякісним краном і великими шафами на замовлення. У головному люксі є дизайнерська ванна кімната, плиткове опалення та великий душ з екраном.

Люксове житло в Австралії / Фото Realestate

Дім вже зацікавив чимало людей. Агент з нерухомості радить відвідати дім особисто, щоб добре оглянути його.

У будинку панорамні вікна / Фото Realestate