У Лос-Анджелесі продають будинок, де знімали відомий бойовик

Будинок, що зведений у 1962 році, був відкриттям Лос-Анджелеса того часу. Він збудований на основі паль на невеликих горбистих ділянках, які вважалися "неможливими для будівництва".

Цей унікальний будинок дає можливість ознайомитися з частиною історії Лос-Анджелеса. На продаж його виставили за 1,599 мільйона доларів.

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Що відомо про будинок

Будинок побудовали під час тематичного дослідження для інженерної програми Каліфорнійського державного університету в Лос-Анджелесі. Він розташований у мікрорайоні Сіті-Террас.

З великої дерев'яної тераси заввишки 18 метрів із будинку відкривається приголомшливий панорамний вид. Кілька пар розсувних скляних дверей і великих вікон дають можливість насолоджуватися краєвидами та притягують багато природного світла.

У будинку панорамні вікна та скляні двері / Фото Compass

Будинок площею 186 квадратних метрів вміщує три спальні та три ванні кімнати. Є кухня, простора вітальня та мінібар. Також облаштований майданчик для гольфу, закрита студія для автомобіля.



Такий вигляд має кухня / Фото Compass

Зйомки бойовика

У 1995 році будинок був місцем для зйомок кримінальної драми Майкла Манна "Спека" з Робертом Де Ніро та Аль Пачіно в головних ролях. Станом на 15 серпня 2021 року фільм займав 126-у позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Власність слугувала домом для героя Денні Трехо. Актор зізнався, що це була улюблена роль в його кар’єрі.