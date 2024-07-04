"Наймоторошніший будинок у Вельсі": чому цей розкішний маєток так всіх лякає

Приголомшливий особняк охоплений лякливими легендами. Кажуть, що це "будинок з найбільшими привидами Вельсу". А особливо там не варто жити чоловікам.

І хоч особняк "дуже моторошний", нещодавно його купили за 1,6 мільйона фунтів стерлінгів. Площа величного маєтку становить аж 1 185 метрів квадратних.

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Особняк з привидами, які переслідують чоловіків

Особняк Derwydd розташований серед спокійної сільської місцевості графства Кармартеншир. Він вміщує аж 14 спалень, чотири ванні кімнати, сім кімнат для прийому гостей і окремий котедж, який вигідно здавати в оренду.



Одна із вишуканих спалень / Фото Media Drum Images

Проте в місцевому виданні зазначають, що неодруженим чоловікам потрібно триматися від будинку якомога далі. Мовляв, легендарний привид Білої леді зʼявляється всім неодруженим чоловікам.

Ця історична перлина датується аж 1485 роком, і згідно з легендою, там гостював король Англії Генріх Тюдор.

Особняком володіли багато видатних діячів, саме чоловіків. Привид Білої Леді почав зʼявлятися ще тоді. Правда це чи ні, але історія місцевих злякала, якщо вони назвали особняк "наймоторошнішим у Вельсі".

До власності належить не лише житлова нерухомість, а й історичний парк, огороджений сад та оранжерея.