Життя в пустелі: який будинок пропонують американці в Сонорі

Зазвичай пустеля не викликає асоціації, пов'язані з життям. Однак на території Сонори в Аризоні населення сягає кількох мільйонів.

У Скоттсдейлі продають розкішний будинок, що розташований у пустелі. Вражаючу резиденцію спроєктував місцевий архітектор.

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Що пропонують американці в пустелі Сонора

Будинок має чотири спальні, п'ять повноцінних ванних кімнат. Близько 690 квадратних метрів житлової площі розташовані на одному рівні. Мансардні вікна освітлюють центральний прохід.



Одна з кімнат у будинку / Фото Retsy

Високі стелі, вікна та підвісне освітлення додають драматизму кухні. Розважальні зони відокремлені від чотирьох спалень із ванною кімнатою. Основний люкс містить камін, зону відпочинку та гардеробну. Також є додаткова ванна кімната та туалетна кімната.

На території є відкритий басейн і спа-центр. Разом з будинком пропонують членство в гольф-клубі, але його потрібно купляти окремо за умови схвалення правління.



Територія біля будинку з басейном / Фото Retsy

Ціна нерухомості в Скоттсдейлі становить 8,5 мільйонів доларів США. Будинок розташований у тихому південному кінці. Відстань до центру міста Скоттсдейл і міжнародного аеропорту Фенікс Скай-Гарбор становить приблизно 51 кілометр.