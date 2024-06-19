Будинок за 3 тисячі доларів у мальовничому селі: яке житло пропонують за такі гроші

У селі Руська Гута, що на Тернопільщині, продають будинок площею 64 квадрати. Вартість житла становить всього за 3,2 тисячі доларів.

Село Руська Гута розташоване на межі Тернопільської та Рівненської областей, передає Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошення з OLX. Якщо порівнювати відстань до обох обласних центрів, то до Рівного їхати значно ближче, – десь 40 кілометрів.

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Який вигляд має будинок за 130 тисяч гривень

Житло побудували вже давно і воно, на жаль, у занедбаному стані. Про це свідчать фото, які опублікував автор оголошення.

В одноповерховому будинку є дві кімнати, які потребують капітального ремонту, але їхній стан можна назвати житловим. Також майбутньому власникові чи власниці доведеться подбати про нові меблі. Зрештою, зовні житло теж доведеться повністю оновити.

Житло без ремонту / Фото OLX

"Продам будинок старої забудови. Біля хати є город – 50 сотих і берег – 20 сотих. Хата і хлів перекриті. Є криниця на подвір'ї недалеко ліс, став. 40 кілометрів до міста Рівне, 18 кілометрі до Шумська", – написав автор оголошення.

Тож до власності належить не лише будинок, а й господарська будівля та земельна ділянка.