Природа тут справді чарівна: погляньте на цей будинок серед безкраїх полів

Саме казкова природа з неймовірними краєвидами на гору колись підкупила теперішніх власників. Лоррейн і Девід одразу вирішили, що збудують тут дім.

Подружжя побудувало садибу з чотирма спальнями для своєї сімʼї. Будинок спроєктований так, що краєвидами можна насолоджуватися з кожної кімнати.

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Колись на території був лише сарай

"Коли ми купили нерухомість, там був лише великий сарай для худоби", – розповідає власниця. Жінка додає, що в цьому місці дуже тихо та спокійно, але водночас дуже близько до міста.

Окрім спалень, у будинку є простора офіційна їдальня, ванна кімната, кухня та дві вітальні. Інтер'єр дуже гарний, з мінімальною кількістю меблів. Стіни в кожній кімнаті – білі, і завдяки цьому всі приміщення виглядають візуально більшими. У вітальні й на кухні є панорамні вікна, тому в будинок потрапляє багато природного світла.

Зона вітальні / Фото Harris Real Estate

Інтер'єр кухні / Фото Harris Real Estate

Якщо новий власник захоче тримати худобу, то для цього є все необхідне. Тварини там, власне, пасуться часто і охоче. На полі є територія, що обгороджена електропастухами, а в сараї є бетонні корита.

На полях довкола випасають худобу / Фото Harris Real Estate