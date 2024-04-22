Справжній сюрприз: жінка успадкувала дорогий будинок від родича, про якого навіть не чула

Британка на ім'я Джанет успадкувала будинок від невідомого родича у місті Поттерс-Бар, Англія. Жінка досі приємно шокована від того, що з нею сталося.

Джанет отримала в спадок будинок, який оцінили в 600 тисяч фунтів стерлінгів. Жінці запропонували стати героїнею в шоу про нерухомість "Ключ до щастя", і вона погодилася.

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Щедра спадщина від невідомого родича

Знімальна команда шоу зустрілася з Джанет, щоб їхня ведуча могла вперше оглянути житло разом з експертом з нерухомості. У програмі показали, як нова власниця будинку стоїть біля будинку, начебто вперше дізнавшись про свою спадщину.

"Я провів невелике дослідження цього будинку, і його поточна ринкова вартість становить близько 600 000 фунтів стерлінгів", – сказав експерт з нерухомості.

Коли Джанет дізналася вартість будинку, її це ще більше вразило. "Це ж величезні гроші, чи не так?!" – запитала вона у знімальної команди.

Жінка успадкувала будинок від родича, про якого вона нічого не знала / Фото Channel 4

Агент з нерухомості сказав, що сума, отримана за продаж цього житла, може насправді змінити життя. Він порадив звернутися до фахівців з ремонту й довести будинок до ладу. Житло навіть було б добре розширити – тоді на ньому можна ще краще заробити.