Де живе Тіна Кароль: погляньте на розкішний заміський будинок співачки під Києвом

Про своє особисте життя Тіна Кароль розповідати не любить, але якось вона показала журналістам свій будинок під Києвом. А згодом невеликий відеоогляд вийшов і на її ютюб-каналі.

Як відомо, співачка має розкішний триповерховий маєток у селі Зазим'я, що під Києвом. Колись це житло їй подарував покійний чоловік Євген Огір. За даними ЗМІ, площа будинку становить близько 320 квадратних метрів, передає Нерухомість 24.

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Триповерховий заміський будинок Тіни Кароль

Як розповідала співачка, будувати особняк вони починали разом, але завершувати їй, на жаль, довелося самій. У будинку є велика кухня з панорамними вікнами, тренажерний зал, спальні з ванними кімнатами, а також студія для створення пісень.

На відео, що вийшло на ютюб-каналі співачки, Кароль показала свою кухню, гардеробну, ванну, а також ігрову кімнату сина Веніаміна, яку вже, зазначила, настав час переоблаштовувати.

Співачка показала свій будинок та речі / Скриншот відео

Інтер'єр житла оформлений переважно у світлих і теплих відтінках, є багато дерев'яних елементів. Також зірка подбала про різноманітні декоративні предмети: картини, живі рослини в горщиках, букети з сухоцвітів, дошку для малювання тощо.

Тіна Кароль у дворі свого будинку / Фото з телеграму співачки

Територія довкола будинку також велика. У дворі є басейн з місцем для відпочинку та футбольне мініполе, а ще – невеликий город, сад і розарій.