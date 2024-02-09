Краса в простоті: цей будинок культового архітектора вражає скромною вишуканістю

Коли відомий архітектор творить гніздечко для себе, то всі очікують побачити щось грандіозне. Проте здебільшого вони проєктують найзвичайніше житло, яке має бути просто затишним і комфортним, як-от ця оселя П'єра Кеніга.

П'єр Кеніг був відомим американським архітектором, який почав геніально проєктувати будинки ще в студентські роки. Свою приватну резиденцію він побудував у елітному районі Лос-Анджелеса. Зараз будинок, що називають "втіленням післявоєнної сучасної архітектури" продають майже за 5 мільйонів доларів.

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Гніздечко архітектора вражає простотою

Будинок Кегіна 1985 року з'явився на ринку вдруге за сім років. Востаннє житло продавали у 2017 році за 3,8 мільйона доларів після ретельної реставрації житла його пасинками. Зовні будинок максимально простий, як і всередині. Проте якщо його есктер'єр не викликає особливих емоцій, то інтер'єр вражає позачасовим інтер'єром, який буде актуальним завжди.

Будинок площею 260 квадратних метрів вміщує три спальні, дві ванні кімнати зі скляними стінами, величезну кухню-вітальню відкритого планування та триповерховий атріум. Надворі також є внутрішній дворик і басейн з відпочинковою зоною.

Скромна резиденція культового архітектора / Фото The MLS

Схоже, що нинішні власники "зігріли його" кількома деталями перед продажем. Зокрема, білу плитку у великій кімнаті замінили дошками зі світлого дерева. А замість білих стільниць на кухні встановили розкішні мармурові тепло-сірого відтінку.

Однак унікальні архітектурні особливості будинку залишилися на місці. Мовиться про триповерховий атріум зі скляними сходами, що перетинаються. Також недоторканими є панорамні вікна, через які всередину потрапляє багато сонячного світла. Серед цікавих приміщень у будинку – музична та медіа- кімнати.