Продають будинок Вінстона Черчилля 1940-х років: скільки він коштує та який вигляд має

На ринку нерухомості у Великій Британії з'явилася унікальна пропозиція – купити будинок колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Вартість житла одного з найвпливовіших лідерів історії досить висока.

Вінстон Черчилль придбав цю нерухомість у Кенсінгтоні приблизно за 240 тисяч фунтів у 1946 році, коли програв загальні вибори. Тепер будинок коштує колосальних 19,5 мільйонів фунтів.

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Будинок Вінстона Черчилля

Відомий політик ремонтував будинок, перетворивши одну кімнату на свою "снобську бібліотеку". Там міститься велика колекція його улюблених книжок. Пізніше Черчилль купив нерухомість по сусідству та об'єднав дві власності.

Його резиденція 1940-х років розташована за адресою 29 Hyde Park Gate. Будинок стоїть у тихому місці, фактично в глухому куті вулиці. Житло з гарним садом має аж чотири поверхи. Там є велика вітальня, чудова для розваг, і шість просторих спалень.

Головний люкс має приватну терасу з прекрасним виглядом на Лондон, а також велику ванну кімнату з мармуровою ванною-джакузі. Кухня та спортзал також присутні. З того часу в будинку збереглися каміни в кількох кімнатах та оригінальна ліпнина.

Як виглядає будинок Вінстона Черчилля: дивіться фото

Агенти з нерухомості пишуть: "Будинок широкий, займає чотири поверхи і пропонує винятковий простір для розваг, з особливою та рідкісною вітальнею подвійної висоти, яка веде до дійсно гарного і спокійного саду, що виходить на захід. Основна спальня виходить на терасу, що виходить на захід, з виглядом на сад".

Подейкують, що спальня на першому поверсі слугувала Черчиллю післяопераційною палатою, коли він травмувався в Монте-Карло.