Ціну знижували 6 разів: чому цей будинок з гарним ремонтом ніяк не можуть продати

Великий будинок із сучасним інтер'єром у Північній Каліфорнії не можуть продати вже кілька місяців. Власники вже шість разів знижували ціну, але покупця так і немає.

Будинок із трьома спальнями та двома ванними кімнатами у 2022 році подарували учасниці телерозіграшу. Та вона досить швидко його продала. Теперішнім власникам це не вдається.

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Чому гарний будинок ніхто не хоче купувати

Будинок у стилі хай-тек насправді прекрасний, з великою кухнею, окремою кімнатою для відпочинку, басейном, душем просто неба.

Головна спальня на першому поверсі виходить на задній двір, що "додає ще один рівень розкоші". У ванних кімнатах є інтелектуальна душова система, яка навіть відтворює музику.

Особливий дизайн, натхненний природою та мистецтвом / Фото NCRMLS

Просто неба, окрім басейну, є чудова відпочинкова зона з прихованим телевізором, який підіймається, опускається та обертається на 360 градусів.

Чому ж такий гарний будинок з "розумними технологіями" ніхто не хоче купувати? Річ у тім, що покупці поставили надто високу ціну – 1,4 мільйона доларів. І хоч вони її знижували, це було досить скромно – від 5 000 до 20 000 доларів.

У районі, де розташований будинок, середня вартість квадратного фута становить 276 доларів. А квадрат цього будинку коштує 471 долар.