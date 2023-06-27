Архітектурне диво: у Каліфорнії вперше продають дім на горі, який обертається

Важко зрозуміти, з якої кімнати в цьому будинку можна розгледіти найкращий краєвид. Та ходити з одного приміщення в інше вам не потрібно. Будинок сам обертається на 360 градусів.

Архітектурне диво розташоване в Ла-Месі, Каліфорнія. "Він обертається на 360 градусів як проти годинникової стрілки, так і за годинниковою стрілкою, і сантехніка й електрика обертаються разом", – розповідає агентка з лістингу Мелвіна Селфані.

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Обертовий дім вперше на ринку

За ціною 5,3 мільйона доларів будинок вперше виходить на ринок. На нижньому рівні є гараж і кімната для гостей. Другий поверх займає приблизно 473 квадратних метрів, враховуючи приблизно 130 квадратних метрів тераси, яка також обертається.

Загалом в будинку є чотири спальні та три ванні кімнати, усі дещо ретро. "Стіни – світло-рожеві. Це якось сучасно, але з атмосферою 1980-х, – каже Селфані.

Інтер'єр з ноткою стилю 80-х / Фото Nav Productions

Дім може повністю обертатися за 33 хвилини за умови налаштування найшвидшого режиму. Також це може зайняти до 24 годин за найнижчої швидкості за допомогою. Зупинити обертання можна будь-коли.

Власники Ел і Джанет Джонстон завершили будинок у 2004 році, виконавши більшу частину роботи самостійно. Інноваційний дизайн протягом тривалого часу привертав багато уваги. На телеканалі HGTV будинок показали в епізоді "Дивний дім".

Дім побудований таким чином, щоб протистояти пожежам і землетрусам. Він має 43 сонячні батареї, ліфт і технологію розумного будинку.

Відпочинкова зона надворі / Фото Nav Productions