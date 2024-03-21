Рієлторка випадково спалила будинок за 2 мільйони доларів, коли готувала його до огляду

Рієлторка із Сіднея Джулі Бандок готувала до продажу будинок, але через неуважність спричина пожежу. Він коштував 3 мільйони австралійських доларів, тобто близько 2 мільйони доларів США.

Рієлторка зробила одну необдуману річ, яка й стала причиною пожежі. Будинок загорівся через 20 хвилин, і всередині вогонь знищив усе.

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Що спричинило пожежу

Коли Джулі Бандюк готувала будинок до продажу, то помітила, що нинішні орендарі залишили вологу постільну білизну на терасі висихати. Рієлторка зібрала простирадла і поклала їх на полицю навпроти світла, яке потім увімкнула. Це й стало причиною пожежі.

Власник будинку і четверо орендарів, чиї речі повністю знищив вогонь, подали на Джулі до суду. З'ясувалося, що після пожежі жінка сама зателефонувала власнику та зізналася у нещасному випадку.

Будинок до пожежі / Фото Supplied

Боже мій, Піте, здається, я спалила твій будинок. Я тут прибирала. Я зібрала декілька простирадл, що сохли на веранді, і кинула їх на окрему металеву полицю в спальні під сходами. Я просто кинула їх туди, Піте, просто навпроти світла на стіні. Я думаю, що це і стало причиною пожежі,

– сказала рієлторка.

Коли головний суддя вислухав свідчення у справі, то визнав, що Джулі винною. Ба більше, він заявив, що вона "активно" спричинила пожежу. Суддя стверджував, що вона також нестиме відповідальність за шкоду, яку заподіяла господареві та орендарям.

Тепер рієлторка Бандок має виплатити власнику понад 740 тисяч австралійських доларів за втрату будинку. Компанію, де вона працює, також зобов'язали виплатити 121 475 доларів чотирьом орендарям за знищення їхнього майна.



Усе згоріло / Фото Supplied

Суддя сказав, що під час судового засідання Джулі поводилася агресивно і не хотіла співпрацювати. Її хотіли захистити роботодавці, кажучи, що власник і орендарі також винні в пожежі. Мовляв, чому вони не попередили, що полиця нагрівається від світла.

Суд відповів: "Бандок діяла за власним бажанням. Її дії були єдиною причиною заподіяння шкоди. Те, що пожежа може бути спричинена киданням постільної білизни на світло, є очевидним. Цей ризик можна було передбачити, і Бандок повинна була це знати".

Окрім всіх відшкодувань, компанію-роботодавця зобов'язали виплатити відсотки ще на суму 862 315 доларів.