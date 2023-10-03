Який будинок можна придбати в англійському містечку за 230 тисяч фунтів: ви будете здивовані

За описом в оголошенні це чудова можливість придбати будинок з трьома спальнями в англійському місті Лутон. Та коли подивитися фото зсередини, насправді не все так чудово.

На фото видно, що будинок потребує ремонту. Очевидно, що в ньому певний час ніхто не жив. Найперше новим власникам потрібно буде позбутися цвілі та оновити покриття стін. Тож ціна у 230 тисяч фунтів – не остаточна вартість будинку для життя.

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Будинок поки що не придатний для життя

Кожного потенційного покупця на оглядинах "зустрічає" несподіваний бруд. Безлад і облуплені стіни – перше, що впадає у вічі, якщо подивитися на фото цього будинку. На кухні стіни покриті темними плямами, а над пральною машиною є величезна діра в стелі. Колись ламінована підлога кухні та їдальні дуже почорніла.



Стан кухні / Фото Jam Press

Спальня на верхньому поверсі сповнена безладу та завалена плакатами, якими наче намагаються приховати запліснявілі стіни. У ванній кімнаті стіна наполовину оголена, тобто видно цеглу. Ще одна "самотня" туалетна кімната є "жертвою" плісняви та іржавих труб.

В оголошенні зазначено, що в будинку є простора вітальня, приватний задній сад, велика кухня, стоянка на вулиці для трьох автомобілів, майстерня, гардероб внизу, сімейна ванна кімната нагорі та чудовий доступ до транспортного сполучення. Житло описують як "чудову інвестиційну можливість", хоча він призначений "лише для покупців готівкою".

Оголені й почорнілі стіни у ванній кімнаті / Фото Jam Press

"Є доступ до місцевих зручностей, будинок розташований у межах хорошої шкільної зони та недалеко від магістралей A5 і M1. Чудовий потенціал для розширення за умови дозволу на планування", – пишуть агенти з лістингу.

Далі скромно вказано, що "будинок потребує модернізації". Деталей про стан житла немає. Однак зважаючи на всі нюанси, власниками можуть стати ті, хто має можливість вкласти значну суму в ремонт житла.



Захаращена спальня / Фото Jam Press