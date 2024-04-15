73-річна жінка виграла в лотерею розкішний особняк: до цього вона працювала на двох роботах

Роуз Дойл із Великої Британії у свої 73 роки працювала на двох роботах. Та тепер вона нарешті може розслабитися, адже несподівано виграла в лотерею будинок мрії за 3 мільйони фунтів.

Роуз її чоловік Тоні жили в одному і тому ж трикімнатному будинку вже 44 роки. Тепер вони переїхали в розкішний прибережний будинок з п'ятьма спальнями в інше місто.

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Пенсіонерка виграла будинок за 3 мільйони фунтів

73-річна жінка працювала на двох роботах, розносячи обіди в початковій школі та консультуючи в страховій компанії. Із заплати Роуз відкладала 10 фунтів стерлінгів на підписку на щомісячний розіграш Omaze. І нарешті їй усміхнулася удача. Жінка виграла розкішний будинок та ще й 100 тисяч фунтів готівкою. Вона була дуже щаслива й одразу вирішила, що йде на пенсію.

"Оскільки я знаю, що беру участь у кожному розіграші автоматично, я не стежу щоразу за всіма будинками, тому спочатку не знала, що ми виграли. Ми думали, що це буде невелика відпустка в Корнуоллі або кілька сотень фунтів – ми ні на хвилину не припускали, що виграємо будинок за 3 мільйони фунтів. Такі речі просто не трапляються з такими людьми, як ми", – поділилася емоціями британка.



Щасливе подружжя на тлі нового будинку / Фото SWNS

Їхнє нове гніздечко має панорамну терасу та ландшафтний сад. Роуз каже, що має велику родину й тепер думає, як "поділити" будинок між усіма на час відпустки.

"У нас велика сім'я, тож цього літа ми будемо дуже популярні, телефон дзвонитиме не перестаючи, адже всі захочуть забронювати тут свою відпустку. Я поки не знаю, що ми будемо робити в майбутньому. Ми безумовно будемо насолоджуватися цим як сім'я. Що б ми не вирішили робити, це змінить усе наше життя на краще. Це справжнє диво", – зізналася жінка.



Інтер'єр вітальні / Фото SWNS

Роуз додала, що інтер'єр будинку просто чудовий, а ще їй ніколи не набридне виходити на балкон і милуватися приголомшливими краєвидами на приморське село.