У карпатському селі продають будинок за 5,5 тисячі доларів: ось фото
У селі Лімна, що розташоване близько до українсько-польського кордону, продають будинок. Житло на схилі гори пропонують всього за 5,5 тисячі доларів.
Хатина потребує ремонту, але вона в житловому стані. До власності належить земельна ділянка площею 23 сотки, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошенні з OLX.
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Який вигляд має житло за 230 тисяч гривень
Житло площею 65 квадратних метрів вміщує дві кімнати. Автор оголошення опублікував лише три фото зсередини будинку, які, найімовірніше, зроблені у двох кімнатах.
Одна з кімнат у будинку / Фото OLX
Перше приміщення з піччю могли використовувати як кухню, а друге – це веранда. Новим власникам доведеться оновити покриття на стінах і придбати нові меблі.
Будинок розташований біля кордону України з Польщею. Розташований на схилі гори,
– пише автор.
Усі деталі щодо купівлі можна дізнатися телефоном. І хоча вартість хатини дуже низька, власник може продати його ще дешевше, бо вказано, що ціна договірна.
Веранда також потребує оновлення / Фото OLX
До слова, у Лімні продають ще один будинок, трохи більший за площею. Житло на 92 квадратних метри вміщує 5 кімнат. Будинок потребує оновлення, але в житловому стані. Його вартість також дуже низька – всього 6 тисяч доларів.