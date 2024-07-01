Великий будинок у британському місті продають лише за 80 тисяч фунтів: чи є тут підступ

Триповерховий будинок із двома спальнями продають у Ковентрі. Він великий за площею і гарний на вигляд, тому багатьох дивує ціна 80 тисяч фунтів.

На першому поверсі в будинку є дві приймальні кімнати, на другому – вітальня та кухня, а на третьому – спальні та ванна кімната. Проте в місцевому виданні пишуть, що "їх ще треба знайти".

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Раніше в будинку жив "колекціонер"

Якщо подивитися на фото зсередини будинку, враження про нього одразу змінюється. Раніше там, очевидно, жив накопичувач, бо всі кімнати вкриті мотлохом і сміттям.

В одному з приміщень стільки коробок з паперами, що навіть килима не видно. У ванній кімнаті ситуація просто жахлива – там не лише купа сміття та туалетного паперу, а й неприбраний туалет.

Кожна кімната в мотлоху та смітті / Фото Jam Press

Гараж також забитий мотлохом до стелі, задній сад – повністю заріс. Окрім того, в агентів з нерухомості немає точної інформації про електро-, водо- та теплопостачання в будинку.

Власність потребує очищення та модернізації. Вона розташована в популярному районі Ковентрі. Ідеальна можливість для інвестицій,

– зазначено в оголошенні.

Житло планують продати на аукціоні 11 липня.