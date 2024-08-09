Розкішний ЖК мав стати "справжнім раєм", але схожий на зону відчуження: що сталося

Розкішний житловий комплекс Meadow Grange у британському містечку Саутенд-он-Сі мав стати ідеальним місцем для життя. Проте будівництво раптово зупинилося, і тепер проєкт нагадує зону відчуження.

Будинки стоять вже понад рік. Вони так заросли травою і бур'янами, що нагадують руїни, а не недобуди.

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У планах був розкішний ЖК, але все зупинилось

Проєкт поставили на вимушену "паузу" в червні 2023 року. Співробітники будівельної компанії заявили, що їхній партнер "застряг" у бюрократичній тяганині.

Будівництво мали відновити на початку літа, але все досі стоїть недоторканими. Довкола валяється цегла, а з дахів позлітали брезенти.

Будинки так і не здали в експлуатацію / Фото SWNS

На під'їзді до забудови досі висять рекламні плакати ЖК. Згідно з рекламою, він мав стати житлом мрії "між узбережжям, містом та сільською місцевістю".

Усі покинуті будинки є модульними, тобто їх доставляють та зводять на місці, як конструктор.

Це дуже засмучує, бо весь сенс зведення модульного житла полягає у тому, щоб швидко його збудувати й заселити туди людей. Тут явно щось пішло не так. Сподіваюся, що вони знайдуть рішення, щоб завершити проєкт, бо не хочеться, щоб це стало для нас більмом на оці,

– заявив місцевий чиновник.

Місцевий агент з нерухомості каже, що, за його оцінками, будинки з двома спальнями тут могли б коштувати 350 тисяч фунтів (близько 18 мільйонів гривень).