Як організувати ремонт з мінімальними витратами: перевірені поради

Ремонт житла може бути дорогим задоволенням, але з правильним підходом він може потребувати мінімальних витрат. Дізнайтеся, як зробити ремонт бюджетно, опираючись на досвід фахівців та їхні рекомендації.

Будь-який ремонт починається з планування. Найголовніше тут – визначити бюджет і дотримуватись його. Якщо ви вже це зробили, то далі фахівці пропонують дотримуватись цих 6 правил, розповідає Нерухомість 24.

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Створіть детальний план ремонту

Перший крок до економного ремонту – чітке і детальне планування. Складіть список всіх робіт, які потрібно виконати, та визначте їхні пріоритети. Найпростіший спосіб не перевитратити кошти – знати, на що саме ви їх витрачаєте.

Виконайте частину робіт самостійно

Відома американська дизайнерка Джоанна Гейнс рекомендує виконувати частину робіт самостійно, якщо це можливо. За її словами, очищення стін від старих шпалер, фарбування або укладення ламінату можна робити власноруч. Це допоможе значно зекономити на послугах майстрів.



Певну роботу можна зробити самостійно / Фото Pexels

Купуйте матеріали на розпродажах

Експерти радять купувати будівельні матеріали на розпродажах або в магазинах зі зниженими цінами. Часто великі гіпермаркети надають знижки на залишкові партії товарів, що дає змогу зекономити значні кошти.

Шукайте вживані меблі на онлайн-платформах

Вживані меблі – це не лише про економію, а й про дизайнерські рішення, вінтажну стилістику, екологічність і свідоме споживання. Наприклад, ви можете пошукати на ОЛХ дерев'яні столи чи крісла в гарному стані.

Вживані меблі в гарному стані мають вигляд нових / Фото Pexels

Робіть ставку на якість, а не на кількість

Британська блогерка та експертка з ремонту Меріам Вайетт зазначає, що необхідно віддавати перевагу якісним матеріалам. Купуючи дешеві матеріали, ви ризикуєте через короткий термін знову робити ремонт, що призведе до подвійних витрат.

Залучайте юних спеціалістів

Інколи можна скористатися послугами майстрів профільних навчальних закладів чи молодих підрядників загалом. У них послуги ремонту коштують дешевше. І часто свою роботу вони виконують якісніше, ніж майстри з досвідом.

Ремонт з мінімальними витратами можливий за умови правильного планування та аналізу всіх етапів роботи. Вибирайте якісні матеріали, "ловіть" знижки та пробуйте робити дещо самі – ці прості рекомендації допоможуть вам заощадити значні кошти.