Ідеї червоної кухні: три способи елегантно використовувати цей сміливий колір

У багатьох людей сформувалася думка, що червоний колір на кухні – це несмак. Проте насправді всі його відтінки можна використати в інтер'єрі, і це буде дуже вишукано та стильно.

Якщо ви не любите яскраві кольори, то можете обирати темніший відтінок червоного. Також є варіант додати лише кілька речей червоного кольору, що створить чудовий контраст або акцент. Словом, обирайте те, що вам більше до вподоби, – ми розглянемо три різні варіанти.

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Для традиційної кухні виберіть цеглястий відтінок

Якщо ви шукаєте ідеї кольорів кухні, які ніколи не застаріють, ось що варто розглянути. Цей прекрасний відтінок миттєво додає тепла та прекрасного затишку кухні, яка не має тонни природного світла. Приглушений оранжево-червоний – це відтінок, який так добре поєднується з автентичними рисами та дерев'яною підлогою.

Латунні світильники та фурнітура чудово виглядають у червоних тонах і зараз є трендом на кухнях.



Оранжево-червоний додає затишку та тепла / Фото Plain English

Створіть акцентну стіну яскраво-червоного відтінку

В цілому ультраяскраві червоні кольори краще виглядають на сучасних кухнях – чисті лінії, гладкі стіни і світла підлога.

Крім того, такий яскравий червоний колір просто ідеальний на чисто-білій кухні з яскраво-чорними та мандариновими акцентами.

Акцентна червона стіна із вбудованою технікою / Фото Future

Оберіть деталі червоного кольору

Якщо думка про червону кухню для вас занадто смілива, але вам подобається цей відтінок, то можете придбати лише червону шафу. Таким чином ви зможете легко позбутися червоного кольору, якщо він вам набридне.

Віконниці – також хороший варіант для червоних кухонних акцентів, оскільки це означає, що ви можете зберегти нейтральність. Просто додайте червоного за допомогою аксесуарів, наприклад, серветок, ваз, посуду, навіть одного стільця.

Лише кілька червоних акцентів на кухні / Фото California Shutters