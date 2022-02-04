Чим дивує 2022 рік: нові тенденції у дизайні інтер’єру

Початок року – це завжди яскраві плани та визначення нових течій. Саме зараз світ визначається із трендами, які будуть панувати цілий рік.

Наша оселя – це не тільки місце проживання, а й безпечний острів, у якому ми проводимо одні із найкращих миттєвостей. Стиль дому відображає особистість, смаки та вподобання. Але не тільки характер визначає загальну концепцію дизайну – важливим фактором є останні тенденції на ринку дизайну інтер’єру. Створення спокійного, оптимістичного та безтурботного простору стало обов’язковим завданням для кожного з нас.

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Модні тенденції варіюються від інтер’єрів, натхнених Японією, до будинків, де переважають екологічні продукти та меблі. Нижче – 5 найкращих тенденцій дизайну інтер’єру 2022 року. Сподіваємося, ви інтегруєте їх у свій милий дім!

Японді

У цьому стилі поєднуються японська та скандинавська естетика. Гармонія мінімалізму і скандинавської функціональності створила стиль, у якому приміщення залишається теплим та водночас нейтральним. Тут сміло поєднується затишок та природні матеріали. У цьому стилі переважає заспокійлива палітра кольорів.

Чарівний стиль / Фото yankodesign

Стильний total black

У чорному кольорі є щось таке таємниче і потужне. Найчастіше люди асоціюють чорний з негативним відтінком, але, безсумнівно, цей сильний колір має незаперечну привабливість. При правильному використані цієї палітри в інтер’єрі чорний може створювати естетику, яка миттєво надає відчуття спокою та врівноваженості.

Неймовірне поєднання / Фото yankodesign

Сад в оселі

Рослини є відомими способом захистити дім від поганої атмосфери, вони чудово очищують повітря та навіть сприяють хорошому настрою. Вирощувати рослини, доглядати за ними та перебувати в їх оточенні – велике задоволення.

Внутрішні сади – це сучасне рішення, яке ідеально працює та стає надзвичайно популярним. Тут є так багато варіантів, що кожен зможе знайти те, що йому подобається.

Особливі предмети інтер’єру / Фото yankodesign

Розумні меблі

Ще одним трендом 2022 року стали не просто меблі із довершеним дизайном, а й з інноваційними рішеннями. Дизайн сучасних меблів зосереджений на функціональності та корисності.

Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ

Головна ідея – не просто відпочинок та комфорт, а полегшення життя мешканців. Технічні меблі задовольняють численні потреби та роблять повсякденне життя комфортнішим. Це може бути розумне ліжко, у якому вмонтоване все необхідне для відпочинку, або крісло із масажними функціями.

Інновації сьогодні / Фото yankodesign

Екологічні меблі

Дбати про навколишнє середовище особливо важливо. Саме тому однією із тенденцій дизайну цього року є сталість та екологічність. Додавання екологічних меблів до нашого житлового простору є одним із таких рішень. Екологічні меблі виготовляються з натуральних матеріалів з використанням безпечних для навколишнього середовища клеїв, фарб і лаків.

При виборі екологічних меблів слід звертати увагу на матеріали і спосіб їх виготовлення. Звичайно, тут панує масив дерева, яке не тільки екологічно чисте, але і довговічне, міцне і надзвичайно естетичне. Його перевагами є також антистатичні та антиалергічні властивості, що робить екологічні меблі ідеальними для дітей або алергіків.

Красиво та екологічно / Фото yankodesign