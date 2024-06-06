Чи доречно використовувати чорний колір у ванній кімнаті: ось відповіді експертів

Похмурі відтінки в тренді, але чи варто обирати найтемніший колір для ванної кімнати? Колись чорний уникали, побоюючись, що він створить непривітну темряву в кімнаті.

Коли ви уявляєте інтер'єр ванної кімнати, то на думку, ймовірно, спадають світлі простори. Темні відтінки справді використовують менше, але вони дуже доречні, коли треба створити саме драматичну схему.

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Чорний у ванній кімнаті: так чи ні

Ванна з душем із чорного мармуру та золотими акцентами / Фото Ripples

На думку експертів, чорний допомагає створити чудові класичні схеми, особливо у ванній кімнаті.

Чорна ванна кімната – це приголомшливий вибір, який одразу привертає вашу увагу та випромінює відчуття сміливого стилю,

— каже власниця американської студії дизайну Дженніфер Девіс.

Існує думка, що чорний колір зробить ванну візуально меншою, тому його не хочуть використовувати в маленьких приміщеннях. Дизайнери кажуть, що такий ефект справді можливий. Та його можна легко уникнути, якщо використати чорний правильно.

Якщо правильно вносити чорний в інтер'єр, то він як глибокий та вишуканий колір може розмити лінії простору та зробити його навпаки візуально більшим,

– каже експерт відомого виробника фарб Benjamin Moore.

Ванна кімната з текстурованою чорною стіною та матовою ванною / Фото Davey Lighting

Дизайнери кажуть, що чорного боятися не слід. У ванній кімнаті він теж може сприяти розслабленню, як популярні бежеві чи світло-блакитні тони.