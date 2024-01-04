Химерний і яскравий: цей будинок сподобається усім, хто мріє жити в горах

Барвистий гірський будинок у Біг-Бер-Лейк, Каліфорнія, шукає своїх наступних власників. Ця власність відома своїми грайливими художніми інсталяціями та барвистими інтер'єрами, про які важко здогадатися.

Житло розташоване просто в ідеальному місці: близько до мальовничого озера та гірськолижного курорту Big Bear. Помешкання з'явилося на ринку ще наприкінці листопада за 1,2 мільйона доларів.

Зверніть увагу Що очікує ринок нерухомості у 2024 році: від глобальних тенденцій до локальних прогнозів

Химерний будинок у горах

Двоповерхове житло площею 260 квадратних метрів продають разом з відкритим басейном. Та це не головна особливість будинку – це стає зрозуміло одразу, якщо зайти всередину. Хоча статуя червоного ведмедя при в'їзді дає зрозуміти, що це особливе помешкання.

Червоний ведмідь при в'їзді на територію / Фото Bending Energy Photography

У вітальні найбільше вражають книжкові сходи, а дивує підвісна дерев'яна лавка біля каміна, адже таке всі звикли бачити зазвичай надворі. Цікавою є також спальня з акцентною рожевою стіною позаду ліжка та малюнками гір біля вікон. Статус "найкольоровішої" кімнати має ванна, де всі стіни пофарбовані в рожевий та блакитний відтінки.

"Історія свідчить, що перші власники будинку були з Фінляндії та поєднали в дизайні кілька архітектурних стилів цієї країни. Нинішні господарі зробили кілька нестандартних модернізацій, щоб використовувати весь можливий простір, наприклад, облаштували бар під задніми сходами", – розповів агент з лістингу.

Чудернацький інтер'єр у яскравих кольорах / Фото Bending Energy Photography

Один із найкращих гірськолижних курортів Big Bear зовсім близько. Національний ліс теж поруч – влітку туди можна іти в походи та кататися на гірських велосипедах, а взимку – на санках і снігоступах.