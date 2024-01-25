Химерний готель у Флориді вражає своїм екстер'єром: за скільки його продають

Цікавий будинок з малюнковим екстер'єром одразу привернув увагу на ринку нерухомості. З'ясувалося, що це готель з концепцією "ліжко та сніданок", що розташований у відомому районі Флориди Космічний берег.

Триповерховий готель площею 823 квадратних метри продають за 950 тисяч доларів. Він особливий не лише через свій дизайн, а й завдяки розташуванню. Адже з готелю відкриваються неймовірні краєвиди на лагуну Індіан Рівер, яка входить до водного шляху Атлантичного океану.

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Чудернацький зовні, але затишний всередині

Готель типу "ліжко та сніданок" розташований у місті Тітусвілл. Його збудували ще в 1927 році, про що свідчать старовинні деталі в інтер'єрі. Попри "вік", готель в гарному стані й термінових оновлень не потребує.

Усередині облаштували вісім чарівних кімнат для гостей і люкс господаря. У кожній кімнаті є принаймні вітальня, спальня та ванна кімната. На другому поверсі є бібліотека з великою колекцією іграшок, з якої можна потрапити одразу на балкон. Надворі є сад, гідромасажна ванна та 12 паркувальних місць.

Інтер'єр з історичним шармом / Фото Kevin Oler

Інформація від місцевого історичного товариства свідчить про те, що в цьому готелі зупинявся гангстер Аль Капоне. Подейкують, що йому потрібне було тимчасове житло, щоб контролювати постачання алкоголю вгору по річці Індіан під час сухого закону в США.

Зараз це місце відоме своєю близькістю до місць запуску ракет із сусіднього Космічного центру Кеннеді.

Готель розташований у прекрасному місці / Фото Kevin Oler

"З балкона другого поверху відкривається безперешкодний краєвид прямо через Індіан Рівер на головний стартовий майданчик і будівлю для складання транспортних засобів", – каже агент з лістингу.

Нинішні власники купили це місце за 350 тисяч доларів у 2012 році. З того часу й досі вони вели бізнес, але тепер вирішили рухатися далі.