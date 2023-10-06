У якому регіоні України накраще купувати квартиру: відповідь експертки

В Україні зараз простежується тенденція купівлі житла в західних регіонах. Та чи є вони найкращими для інвестицій у квартиру – на це та інші питання дала відповідь експертка й оглядачка ринку нерухомості.

Експерти стверджують, що українці, які розглядають можливість купити нерухомість, можуть зробити це вигідно навіть у період війни. Та виникає питання, у якому регіоні найвигідніше купити квартиру.

Зверніть увагу Яку квартиру обрати: плюси та мінуси життя на високих і низьких поверхах

Який регіон вважають найвдалішим

Перший регіон, який багатьом спадає на думку, це Київ та область. І не помилково, бо експертка Вікторія Берещак з цим погоджується. Хоча зараз із Київщиною конкурують західні області, на ринку нерухомості він традиційно вважається найкращим. Окрім того, вигідними для інвестицій будуть усі прилеглі до столиці міста.

"Щодо вартості житла, то навіть попри те, що на ринку існує така тенденція, забудовники не можуть через цю популярність серед інвесторів підвищувати ціни на нерухомість", – каже оглядачка ринку нерухомості.

Варто зазначити, що в Києві квартири залишаються дорожчими, ніж в інших містах. Це пов'язано з тим, що ціна на землю в столиці вища, супутні витрати на будівництво також більші, що впливає на зростання собівартості, а й відтак – цін на квартири.

"А націнка лише через те, що це Київ, таке зараз не практикується. Забудовник все одно має розуміння, що у нього висока конкуренція за увагу платоспроможного покупця. Тому він вимушений додавати якісь бонусні "плюшки", шукати якийсь формат, інфраструктурне наповнення, яке буде його виділяти серед інших та приваблювати увагу покупця з грошима", – зазначає Вікторія Берещак.