Від Ужгорода до Харкова: де найвигідніше орендувати житло

Ринок оренди у центральних регіонах України повільно виходить зі стагнації. Завдяки поверненню українців додому, попит відновлюється, зокрема, у столиці. Натомість ціни на квартири в західних областях знижуються.

Розповідаємо, як змінювалися ціни на оренду та за скільки сьогодні можна винайняти житло. Крім того, пропонуємо познайомитися із прогнозами щодо майбутнього ринку. Про найголовніше – далі.

Читайте також Чи зможе іпотека під 3% оживити ринок нерухомості України: прогноз експертів

Тенденції воєнної епохи

З початком повномасштабного наступу територія України поділилася на умовні 4 групи:

тимчасово окуповані території,

прифронтові регіони,

тилові регіони, в яких існує висока загроза ракетних обстрілів, але неможливі обстріли з артилерійських систем,

найбільш безпечні західні області.

Відповідно у кожній із них прослідковувалися власні тенденції на ринку оренди нерухомості.

Ситуацію у першій проаналізувати неможливо, але варто відзначити, що саме з цим територій з 24 лютого виїхало найбільше українців. Зазвичай вони, інколи тимчасово, зупинялися у прифронтових зонах – Запорізькій, Донецькій, Харківській областях. Через підвищені ризики значної активності ринку оренди на цих територіях не спостерігалося, і ціни на житло здійснили круте піке. Така тенденція зберігається понині.

Ціни на оренду житла там складають приблизно 50% від довоєнного рівня,

– зазначив керівник комітету з інформаційних систем та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас.

Тилові регіони, зокрема Київ, за співвідношенням ціни і безпеки на сьогодні є одними з найзручніших місць для оренди житла. Із початком повномасштабного вторгнення, коли більшість громадян віддавали перевагу життю на заході країни, ціни на оренду житла у тилових областях впали майже на 50%. Однак зараз все активніше спостерігається зростання.

Водночас захід України повільно оговтується від напливу людей. Через відтік вимушених переселенців, зараз у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську все рідше пропонують житло із захмарними націнками. Однак середня вартість по ринку досі відчутно перевищує довоєнний рівень.

Як змінилися критерії вибору житла

На українському ринку оренди змінились критерії, за якими орендарі обирають житло, а орендодавці – здають квартири. Зі сторони перших насамперед йдеться про безпеку. Орендодавці ж звертають увагу на термін оренди, оскільки зацікавлені у клієнтах на довготривалу перспективу.

Експерти зазначають, що після зниження інтенсивності внутрішньої міграції українців ринок оренди житла дещо стабілізувався, і значних сплесків попиту у жодній з областей України наразі не спостерігається.

Вартість орендованого житла

За словами експертки з нерухомості Ірини Луханіної, після деокупації Київської області квартири старого житлового фонду у віддалених масивах столиці можна було орендувати за суму від 3 – 5 тисяч гривень на місяць. Ближче до центру таке житло коштувало 5,5 тисяч, двокімнатна – 7 тисяч, трикімнатні квартири коштували на місяць від 10 – 12 тисяч. При цьому такі ціни зберігались до середини серпня.

Восени ситуація почала змінюватися. Сьогодні вартість оренди недорогого житла вже потроху повертається на довоєнний рівень.

На середину жовтня медіанна ціна оренди "однушки" в Києві склала 10 тисяч гривень на місяць, двокімнатної квартири – 16 тисяч, трикімнатної – 25 тисяч.

Поки в Києві спостерігається тенденція до зростання попиту та здорожчання житла середнього сегмента, попит на квартири у містах західної України стає трохи менш ажіотажним, але досі лишається високим.

В середньому за оренду однокімнатної квартири у Львові доведеться заплатити 14,4 тисячі гривень. Але найбільший попит на житло на Закарпатті. Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді обійдеться в середньому в 16,5 тисяч гривень,

– повідомляє економічний експерт Олександр Хмелевський.

Доволі високий попит зберігається на житло у Дніпрі, оскільки туди переїхали багато мешканців Сходу та Півдня. Тому ціна оренди там лише трохи нижча від Києва.

В Одесі попит на орендоване житло значно скоротився, відповідно знизилися й ціни. Тому оренда однокімнатної квартири тут в середньому становить лише 5,5 тисяч гривень.

Ринок оренди поступово відновлюється і у Харкові, який дуже постраждав від постійних обстрілів російських військ. У травні він сягнув 50% від довоєнного рівня. Від того часу орендувати житло тут можна в середньому за 6 000 гривень.

Експерти прогнозують, що найближчим часом значних гойдалок на ринку орендованого житла в Україні не передбачується. За умови, що ситуація у країні радикально не змінюватиметься, ціни на квартири суттєво зростати вже не будуть, але й не знижуватимуться також.

Втім, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від подій на фронті та поведінки країни-агресора. Крім того, потенційні проблеми із тепло- та електропостачанням також можуть відбитися на попиті й, як наслідок, вартості житла в певних районах, містах, або ж навіть цілих областях України.