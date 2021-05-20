Де живуть Дорофєєва та Дантес: фото й відео розкішного будинку під Києвом

Співачка Надя Дорофєєва та її чоловік співак, телеведучий Володимир Дантес кілька років жили в орендованій столичній квартирі. Однак не так давно пара переїхала в розкішний особняк у передмісті Києва.

Зірки не соромляться показувати свій будинок у соціальних мережах і відеокліпах. Як він виглядає – дивіться нижче.

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Що є на території та в будинку

Біля особняка у закритому котеджному містечку є простора територія, де розташований величезний басейн, а також велика тераса, де пара любить снідати.

У гарний будинок пара переїхала після зйомної квартири у Києві / Фото інстаграм Наді Дорофєєвої

У зіркової пари є великий басейн / Фото інстаграм Наді Дорофєєвої​

Співачка любить снідати на просторій терасі / Фото інстаграм Наді Дорофєєвої

Інтер'єр досить стриманий: світлі стіни, натуральна підлога, багато дзеркал. У розкішному будинку є велика гардеробна, яку співачка часто показує на фото й відео.

Співачка ділиться з шанувальниками фото сімейного гніздечка / Фото інстаграм Наді Дорофєєвої​

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Також Надя Дорофєєва у своєму влозі показувала спальню, ванну кімнату. Крім того, в особняку є зона вітальні з ТБ і світла кухня з островом. Все облаштовано максимально затишно.

Інтер'єр будинку виконаний в світлих тонах​ / / Фото інстаграм Наді Дорофєєвої

Найчастіше зірка показує простору гардеробну / Фото інстаграм Наді Дорофєєвої

Під гардеробну в особняку виділено окреме приміщення​ / Фото інстаграм Наді Дорофєєвої

Також в будинку є велика вітальня / Фото інстаграм Наді Дорофєєвої

Як виглядає будинок Дорофеєвої і Дантеса – дивіться на відео:​