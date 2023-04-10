Дешевший, ніж авто: в британському місті продають двокімнатний будинок за низьку ціну

Будинок неподалік від центру міста Сандерленд вирішили продати за дуже низьку ціну. Він розташований біля пляжу та вміщує дві основні кімнати.

Житло не в найкращому стані. Новим власникам доведеться ретельно прибрати дім, а потім ще відремонтувати його. Проте 15 000 фунтів стерлінгів за будинок – це дешевше, ніж вартість авто. Ціна значно нижча за середній показник на ринку Британії.

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Будинок за 15 тисяч фунтів у Сандерленді

Помешкання розташоване неподалік від центру міста Сандерленд і біля пляжів, зокрема Рокер, Сіберн і Саут-Шилдс. Будинок вміщує велику головну спальню та кухню. Також є вітальня з великим диваном, кріслами та скляним столиком, дров'яним каміном.



У вітальні треба прибрати, але вона не в найгіршому стані / Фото North News & Pictures Ltd

Але, незважаючи на низьку ціну, не всі власники поспішають купувати нерухомість. Багатьох лякає, що будинок потребує ремонту, меблі в кімнатах виглядають застарілими, є багато мотлоху, якого треба позбутися.

Агенти з нерухомості вважають, що орендна плата за будинок може приносити близько 400 фунтів стерлінгів прибутку на місяць. Тож трохи більше ніж через три роки власники зможуть повернути витрачені гроші, якщо вирішать здавати нерухомість в оренду.



Кухня великого розміру / Фото North News & Pictures Ltd

Зовнішній вигляд житла не дуже надихає, екстер'єр занедбаний і недоглянутий. Проте це не важко виправити. До власності належить невеличке подвір'я, де можна облаштувати відпочинкову зону чи посадити сад.